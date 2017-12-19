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Охотника с "навороченным" карабином Mauser задержали под Слонимом

20.12.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по охране животного и растительного мира задержали охотника с незарегистрированным карабином Mauser, сообщила Sputnik в среду пресс-секретарь ведомства Ольга Громович.

Охотника с "навороченным" карабином Mauser задержали под Слонимом
© Фото: Ольга Громович
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Охотника обнаружили на в лесных угодьях на границе Слонимского и Барановичского районов.

"Мелкокалиберная винтовка, с которой мужчина приехал в охотугодья, была заряжена и готова к стрельбе, а кроме того – оснащена прибором ночного видения и глушителем, сделанным из корпуса фонаря", – сказала Громович.

Мужчина инспекторам пояснил, что собирался поохотиться на зайцев, хотя в данных угодьях часто наблюдают копытных животных. Кроме того, соврал он и количестве имеющихся патронов – вместо пяти у него в машине нашли 25.

Охотнику грозит штраф с лишением права охоты, а также уголовная ответственность за незаконные действия в отношении нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине грозит штраф с лишением права охоты, а также уголовная ответственность.

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