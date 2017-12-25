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Самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

25.12.2017 23:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за курящего человека на борту.

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Лайнер сел в Волгограде в понедельник в 18:21 по минскому времени, но уже в 19:02 самолет отправился в пункт назначения.

"Самолет рейсом Владикавказ – Внуково приземлился из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна", – цитирует РИА Новости слова источника.

По его информации, курящего пассажира, из-за которого пришлось посадить самолет, с рейса сняли.

Это уже третий случай посадок в Волгограде самолетов из-за курящих пассажиров за последний месяц. Так, 7 декабря самолет авиакомпании "Победа" внепланово приземлился из-за жителя Ленинградской области, 17 декабря сел лайнер, летевший из Магаса в Москву, а 21-го – самолет Санкт-Петербург – Нальчик.

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже третий случай посадок в Волгограде самолетов из-за курящих пассажиров за последний месяц.

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