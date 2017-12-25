Из-за усталости водителя микроавтобус с пассажирами врезался в дерево

ГОМЕЛЬ, 26 дек — Sputnik. В Речицком районе 41-летний водитель, управлявший микроавтобусом, съехал в кювет и врезался в дерево, в салоне также находились три пассажира,сообщили в УВД Гомельского облисполкома.



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ДТП произошло около 9.30 утра 25 декабря. Микроавтобус "Фольксваген Крафтер" двигался из Гомеля в направлении Калинковичей, возле деревни Защебье водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса: он оказался зажат в салоне.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медикам.

Водитель с травмами разилчной степени тяжести был доставлен в травматологическое отделение УЗ "Речицкая ЦРБ".

Пассажиры микроавтобуса не пострадали и смогли самостоятельно выбраться их поврежденного автомобиля.

По предварительной информации, причиной ДТП стало "утомленное состояние" водителя.