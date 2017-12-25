Жительница Гродненского района на Рождество зарезала мужа

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Гродненского района, которая подозревается в убийстве супруга, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент в деревне Котра произошел накануне днем. По информации милиции, супруги вместе не жили три года из-за сложных отношений.

"Однако на Рождество мужчина пригласил жену к себе домой. Со слов подозреваемой, на момент приезда муж находился в состоянии алкогольного опьянения", – сказали в УВД.

По данным управления, у супругов во время обсуждения семейного положения возник конфликт: мужчина попытался задушить жену, но она схватила нож и ударила его в область сердца. После этого муж пошел покурить, но, вернувшись в дом, упал и умер. В скорую и милицию позвонила его мать.

В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).