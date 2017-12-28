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СК подтвердил арест руководителя Круглянской ПМК Патрончика

29.12.2017 13:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Уголовное дело в отношении директора ГП "Круглянская ПМК №266" Николая Патрончика принято к производству управлением Следственного комитета по Могилевской области, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

СК подтвердил арест руководителя Круглянской ПМК Патрончика
© Sputnik/ Виктор Толочко
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О задержании одного из самых известных руководителей строительной отрасли Патрончика белорусские СМИ сообщили накануне. Силовые органы данную информацию прокомментировали только на следующий день.

Так, уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере было возбуждено Могилевской областной прокуратурой. Теперь к производству дело приняло УСК по области.

"Следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оно удовлетворено", — сообщили в УСК.

Сейчас идет сбор необходимых следствию материалов — основы доказательной базы, изымается документация. Принимаются и меры по возмещению причиненного предприятию ущерба — однако о каких именно масштабах идет речь, не уточняется.

ГП "Круглянская ПМК №266" — одна из самых успешных строительных организаций не только в области, но и в стране. Несмотря на в целом тяжелое состояние в сфере, в ПМК сегодня работают около тысячи человек.

Специалисты предприятия трудились над многими важными проектами — например, Ледовым дворцом в Шклове и деревней Александрия, малой родиной главы государства. В свое время Патрончика даже называли одним из претендентов на пост главы Минстройархитектуры, однако эта информация позже не подтвердилась.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор "Круглянской ПМК №266" подозревается в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

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