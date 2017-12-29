УВД по ножнам разыскивает напавшего на пожилую минчанку

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Милиция Минска разыскивает молодого человека 20-30 лет, которые подозревается в нападении на пожилую минчанку в подъезде дома.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

На месте происшествия сотрудники милиции обнаружили ножны от ножа: длина — 82 мм, ширина — 39 мм. Они изготовлены из натуральной кожи светло-серого цвета с орнаментом в виде геометрических фигур и завитков с одной стороны, и натуральной кожи коричневого цвета с изображением в виде дракона — с другой.

Милиция просит обратить внимание на приметы подозреваемого. На вид нападавшему 20-30 лет, среднего роста — около 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие. На нем была матерчатая куртка чуть выше середины бедра с капюшоном, отороченным мехом светлого цвета, темные штаны с продольными узкими вставками белого цвета, спортивная обувь темного цвета. В ухе у мужчины была металлическая сережка серебристого цвета.

Милиция просит всех, кто располагает информацией о происшедшем, и тех, кто опознал подозреваемого по приметам, сообщить о его возможном местонахождении в УВД.