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Стрельба в ресторане в центре Москвы: тяжело ранены мужчина и девушка
31.12.2017 08:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы задержан, с ним проводятся следственные действия, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.
Инцидент произошел вечером в минувшую субботу в ресторане на Никольской улице, которая расположена недалеко от Красной площади. Молодой человек выстрелил в 29-летнего мужчину и 23-летнюю девушку и скрылся. Злоумышленника объявили в розыск.
© AP/ Frank Augstein
В ночь на воскресенье на Новорижском шоссе полиция остановила автомобиль, в котором находился подозреваемый, им оказался 26-летний молодой человек. В полиции отметили, что он причинил себе телесные повреждения при задержании, медики оказали ему помощь.
Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, предполагается, что между ними и подозреваемым возник конфликт, который закончился стрельбой.
По факту происшествия проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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По информации правоохранительных органов, между злоумышленником и пострадавшими мог возникнуть конфликт.
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