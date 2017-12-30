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Стрельба в ресторане в центре Москвы: тяжело ранены мужчина и девушка

31.12.2017 08:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек — Sputnik. Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы задержан, с ним проводятся следственные действия, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел вечером в минувшую субботу в ресторане на Никольской улице, которая расположена недалеко от Красной площади. Молодой человек выстрелил в 29-летнего мужчину и 23-летнюю девушку и скрылся. Злоумышленника объявили в розыск.

Стрельба в ресторане в центре Москвы: тяжело ранены мужчина и девушка
© AP/ Frank Augstein
Два подростка получили ранения в ходе стрельбы в Лондоне

В ночь на воскресенье на Новорижском шоссе полиция остановила автомобиль, в котором находился подозреваемый, им оказался 26-летний молодой человек. В полиции отметили, что он причинил себе телесные повреждения при задержании, медики оказали ему помощь.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, предполагается, что между ними и подозреваемым возник конфликт, который закончился стрельбой.

По факту происшествия проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации правоохранительных органов, между злоумышленником и пострадавшими мог возникнуть конфликт.

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