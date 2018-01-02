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Смертельный буксир: под Калинковичами погиб водитель мотоблока
03.01.2018 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Водитель мотоблока погиб в результате аварии в Калинковичском районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло накануне около 12:00 на подъездной автодороге к трассе М-10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин" вблизи деревни Рудня Горбовичская.
"Водитель ехал на автомобиле Volkswagen Passat и совершал буксировку мотоблока под управлением 79-летнего мужчины. Произошел обрыв буксировочного троса", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что мужчина на мотоблоке попытался объехать Volkswagen, но врезался в него.
По информации ГАИ, с мотоблока водитель упал, получив травмы, от которых впоследствии скончался в реанимации Калинковичской центральной районной больницы.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.
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Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, где он умер от полученных травм.
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