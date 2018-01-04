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Оршанец получил ожоги, спасая свой Ford от пожара
04.01.2018 21:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Житель Орши получил ожоги лица в результате тушения своего загоревшегося в гараже автомобиля, сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.
Возгорание в частном гараже, находящемся на улице Якуба Коласа, произошло накануне около 20:30.
"По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение гаража и автомобиля Ford Galaxy, находящегося внутри гаража", – сказали в управлении.
В МЧС также уточнили, что мужчина пытался сам потушить пожар и при этом получил ожоги лица первой и второй степеней. Пострадавшего бригада скорой доставила в первую Оршанскую городскую больницу.
По данным спасателей, в результате возгорания машина была полностью уничтожена. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
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Пострадавшего бригада скорой доставила в первую Оршанскую городскую больницу.
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