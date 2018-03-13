|
В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лед: один из мужчин погиб
В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лед: один из мужчин погиб.
— Трое мужчин приехали на зимнюю рыбалку. Однако, зайдя на лед, они неправильно оценили ситуацию. Пренебрежение правилами безопасности при групповом переходе по льду привело к тому, что все они провалились в воду, — рассказали в областной организации ОСВОД.
Двоим рыбакам удалось выбраться из ледяного плена, а третий — 57-летний мужчина — погиб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел 13 марта на разливах Немана между населенными пунктами Свислочь и Хомики.
|
Архив (ЧП)
Комментарии