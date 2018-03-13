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В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лед: один из мужчин погиб

14.03.2018 13:17 — ЧП | Tut.by  
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В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лед: один из мужчин погиб.
Несчастный случай произошел 13 марта на разливах Немана между населенными пунктами Свислочь и Хомики, сообщает БЕЛТА.

— Трое мужчин приехали на зимнюю рыбалку. Однако, зайдя на лед, они неправильно оценили ситуацию. Пренебрежение правилами безопасности при групповом переходе по льду привело к тому, что все они провалились в воду, — рассказали в областной организации ОСВОД.

Двоим рыбакам удалось выбраться из ледяного плена, а третий — 57-летний мужчина — погиб.

ОСВОД предупреждает, что в связи с повышением температуры выход на лед может быть смертельно опасен. Верхняя часть льда активно тает, образуются промоины, лед трескается, повышается уровень воды. При выходе на лед, если возникла необходимость, надо иметь при себе средства самоспасения и спасательный жилет.

 
 
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Несчастный случай произошел 13 марта на разливах Немана между населенными пунктами Свислочь и Хомики.

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