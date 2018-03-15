На горнолыжном курорте Грузии сломалась канатная дорога. Людей просто выкидывало из сидений

На грузинском горнолыжном курорте в Гудаури произошло ЧП. На лыжной трассе сломался подъемник. По меньшей мере 8 человек получили травмы. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии на своей странице в Facebook .

По предварительным данным, инцидент произошел из-за аварийной остановки подъемника, после чего он стал со скоростью вращаться в обратном направлении. Некоторые туристы пытались спрыгивать с сидений, некоторых просто выкидывало.

Травмы получили восемь человек. Среди них — туристы из Украины, России и Швеции, сообщает Общественное телевидение Грузии (ОТВГ).

«Особого внимания требуют два случая — открытый перелом руки и травма головы у туриста из Украины, а также беременная женщина из Швеции — у нее боли в пояснице. Сейчас решается вопрос о том, необходимо ли их переводить из Гудаури в Тбилиси», — цитирует ТАСС министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко.

Министерство внутренних дел начало расследование по статье УК о нарушении правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или кабельного транспорта.