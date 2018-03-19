В Мозыре спасатели тушили крышу - и вот как это выглядит через GoPro, установленную на каске

Утром 19 марта мозырские спасатели тушили пожар жилого дома по улице Чехова в Мозыре. На каске одного из них была установлена камера GoPro — и вот как выглядит огонь «в глазах» пожарного.

Кровля деревянного двухквартирного жилого дома была полностью охвачена огнем, хозяева квартир были на улице. Пожар был оперативно потушен, но крыша полностью уничтожена. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий — занос источника огня извне.