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В Мозыре спасатели тушили крышу - и вот как это выглядит через GoPro, установленную на каске
Утром 19 марта
Кровля деревянного двухквартирного жилого дома была полностью охвачена огнем, хозяева квартир были на улице. Пожар был оперативно потушен, но крыша полностью уничтожена. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий — занос источника огня извне.
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Кровля деревянного двухквартирного жилого дома была полностью охвачена огнем.
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Архив (ЧП)