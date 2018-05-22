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Спланированная акция уничтожения

23.05.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Иначе как варварством не назовешь то, что произошло недавно на пляже вблизи микрорайона Сож.
…В прошлом году по инициативе районного Совета депутатов на берегу Сожа в месте, которое избрали для купания жители близлежащих улиц и микрорайона Сож, был оборудован пляж. Работы, как говорится, велись всем миром: завезли песок, оборудовали скамейки, раздевалку, песочницу с грибком для детишек и др. Шикарный пляж обустроили толокой. Наслаж­дайтесь, кричевляне – и стар, и млад! Это все – для вас.

Спланированная акция уничтожения

Наслаждались, к сожалению, недолго. Еще до начала открытия купального сезона нынешнего года нашлись варвары, которые уничтожили и испоганили это одно из красивейших мест массового отдыха на реке.
Не думаю, что совершили такое варварство один-два человека. Скорее всего, орудовала группа. Кому-то пришла идея, остальные, по всей вероятности, поддержали. И не нашлось никого, чтобы остановить это бесчинство!

Спланированная акция уничтожения

Про совесть, раскаяние о содеянном речи не веду. Это не про тех варваров, это не про них.
Сейчас расследованием этого происшествия занимаются правоохранительные органы. А свидетели преступлений и происшествий, совершенных даже самой глубокой ночью, всегда находятся.
Кричевляне возмущены до глубины души и требуют наказания виновных. Наказать, нельзя помиловать! Знаки препинания в последнем предложении расставлены правильно.
Татьяна Ивкина.
Фото Александра Гавриленко.

 
 
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