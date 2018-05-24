Принял за косулю: в Мстиславском районе егерь по ошибке застрелил мужчину

Гибелью 41-летнего сельчанина обернулась групповая охота в Мстиславском районе Могилевской области, где егерь районной структуры БООР произвел выстрел по зарослям, решив, что там движется косуля. Об инциденте, произошедшем вчера, 23 мая, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ.



Группа из трех охотников и одного сопровождающего находилась в окрестностях деревни Бастеновичи. Именно последний мужчина и попал под выстрел. По предварительным данным, житель деревни Белый Мох находился в кустах малинника. Дробь, выпущенная из ружья егеря, угодила сельчанину прямо в голову – смерть наступила на месте.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить следственным органам. Вероятной причиной трагедии представляется нарушение техники безопасности на охоте, имевшее место со стороны егеря.