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Принял за косулю: в Мстиславском районе егерь по ошибке застрелил мужчину

24.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Принял за косулю: в Мстиславском районе егерь по ошибке застрелил мужчину

Гибелью 41-летнего сельчанина обернулась групповая охота в Мстиславском районе Могилевской области, где егерь районной структуры БООР произвел выстрел по зарослям, решив, что там движется косуля. Об инциденте, произошедшем вчера, 23 мая, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ.

Группа из трех охотников и одного сопровождающего находилась в окрестностях деревни Бастеновичи. Именно последний мужчина и попал под выстрел. По предварительным данным, житель деревни Белый Мох находился в кустах малинника. Дробь, выпущенная из ружья егеря, угодила сельчанину прямо в голову – смерть наступила на месте.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить следственным органам. Вероятной причиной трагедии представляется нарушение техники безопасности на охоте, имевшее место со стороны егеря.

 
 
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Гибелью 41-летнего сельчанина обернулась групповая охота в Мстиславском районе Могилевской области, где егерь районной структуры БООР произвел выстрел по...
 
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