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В Гродно четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки
Трагедия произошла вечером 24 мая на улице Домбровского областного центра. Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок упал на бетон и получил тяжелые травмы головы и брюшной полости. Сейчас мальчик находится в реанимации,
Как выяснилось, мама вместе с двумя детьми пришли в гости к своим знакомым. Взрослые выпивали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчиков пропал. Начали его искать. Оказалось, что около половины десятого вечера ребенок находился возле окна. Он смог открыть створки и выпал с третьего этажа многоэтажки.
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Трагедия произошла вечером 24 мая на улице Домбровского областного центра. Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок упал на бетон и получил...
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