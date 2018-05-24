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В Гродно четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

25.05.2018 10:52 — ЧП | Tut.by  
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Трагедия произошла вечером 24 мая на улице Домбровского областного центра. Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок упал на бетон и получил тяжелые травмы головы и брюшной полости. Сейчас мальчик находится в реанимации, сообщает милиция региона.


Как выяснилось, мама вместе с двумя детьми пришли в гости к своим знакомым. Взрослые выпивали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчиков пропал. Начали его искать. Оказалось, что около половины десятого вечера ребенок находился возле окна. Он смог открыть створки и выпал с третьего этажа многоэтажки.

Не оставляйте детей вблизи открытых окон или балконов; не учите малышей самостоятельно открывать окна, забираться на подоконник или подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть наружу (этим он может воспользоваться, когда останется один).

Стоит установить на окна специальные запирающие устройства («детские замки»), а также отодвинуть мебель от окон.

Специалисты напоминают, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка.

 
 
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Трагедия произошла вечером 24 мая на улице Домбровского областного центра. Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок упал на бетон и получил...
 
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