В Гродно четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

Трагедия произошла вечером 24 мая на улице Домбровского областного центра. Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок упал на бетон и получил тяжелые травмы головы и брюшной полости. Сейчас мальчик находится в реанимации, сообщает милиция региона.





Как выяснилось, мама вместе с двумя детьми пришли в гости к своим знакомым. Взрослые выпивали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчиков пропал. Начали его искать. Оказалось, что около половины десятого вечера ребенок находился возле окна. Он смог открыть створки и выпал с третьего этажа многоэтажки.

Не оставляйте детей вблизи открытых окон или балконов; не учите малышей самостоятельно открывать окна, забираться на подоконник или подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть наружу (этим он может воспользоваться, когда останется один). Стоит установить на окна специальные запирающие устройства («детские замки»), а также отодвинуть мебель от окон. Специалисты напоминают, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка.