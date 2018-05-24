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В Гомеле троих грабителей магазина нашли по кровавому следу к дому

25.05.2018 13:26 — ЧП | Tut.by  
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Утром 24 мая люди заметили разбитую дверь и следы крови в магазине по улице Хмельницкого в Гомеле. Оказалось, внутри побывали грабители — и во время ограбления поранились об осколки стекла. Именно по следу крови милиция нашла троих подозреваемых.


У двери магазина, в которой зияла дыра, заметили капли крови. След шел по асфальту прямо к квартире в ближайшей пятиэтажке. На стук в дверь никто не ответил, и при помощи МЧС омоновцы попали в квартиру по пожарной лестнице через открытое окно.


Внутри нашли троих спящих мужчин, все — безработные гомельчане. Один ранее судим за оборот наркотиков, второй — за грабеж. У них на руках имелись порезы.

«В квартире в мешках и холодильнике было обнаружено большое количество алкогольной продукции, а также кондитерские изделия. Кроме этого, они похитили из магазина мобильный телефон и деньги», — рассказал официальный представитель гомельской милиции Виталий Пристромов.


Возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчинам грозит наказание от исправительных работ до 4 лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Фигуранты вынесли много алкоголя из магазина, пришли домой и уснули. Милиция забралась к ним через окно по пожарной лестнице.
 
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