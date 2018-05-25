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Взрывотехники демонтировали аварийный участок моста через Припять в Житковичском районе (видео)

26.05.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Взрывотехники демонтировали аварийный участок моста через Припять в Житковичском районе (видео)
Утром 25 мая специалисты взрывотехнической службы МЧС взрывным способом демонтировали аварийный участок моста через Припять между Туровом и Житковичами.

Взрывотехники демонтировали аварийный участок моста через Припять в Житковичском районе (видео)
 Взрывотехники демонтировали аварийный участок моста через Припять в Житковичском районе (видео)
Для подготовки к выполнению уникальной операции по демонтажу аварийного участка моста специалистам центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС понадобилось пять дней и более тонны взрывчатых веществ.

Напомним, что сообщение о том, что над Припятью треснул мост, поступило от очевидца 7 декабря 2017 года. Проезд по мосту был закрыт, была задействована республиканская система предупреждения и ликвидации ЧС. С ходом работ по реконструкции аварийного моста во время визита в Гомельскую область также ознакомился Глава государства Александр Лукашенко. Оперативно было организовано оповещение населения, а также понтонная и паромная переправа через Припять. Спасатели работали на месте происшествия совместно со специалистами всех служб. Работы на месте продолжаются, сообщает официальный сайт МЧС Беларуси.

Взрывотехники демонтировали аварийный участок моста через Припять в Житковичском районе (видео)
 Взрывотехники демонтировали аварийный участок моста через Припять в Житковичском районе (видео)

Взрывотехники демонтировали аварийный участок моста через Припять в Житковичском районе (видео)

 
 
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> Утром 25 мая специалисты взрывотехнической службы МЧС взрывным способом демонтировали аварийный участок моста через Припять между Туровом и Житковичами. Для...
 
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