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ДТП с лосем в Быховском районе: погиб пассажир микроавтобуса

26.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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ДТП с лосем в Быховском районе: погиб пассажир микроавтобуса

Накануне вечером в Быховском р-не микроавтобус Ford Transit из Молдовы сбил лося – погиб пассажир транспортного средства, о чем 26.05.2018 проинформировали в Могилевском ОУМЧС.

Инцидент произошел поздно вечером на автотрассе Могилев-Бобруйск (Р93) рядом с деревней Чечевичи – в Быховский РОЧС информация о ДТП пришла в 23:52.

ДТП с лосем в Быховском районе: погиб пассажир микроавтобуса

Согласно предварительным данным, микроавтобус марки Ford Transit с регистрационными номерами Молдовы сбил лося, внезапно выскочившего перед автомобилем, в салоне которого находилось 6 человек, включая двух детей. После столкновения машина съехала в кювет, где врезалась в дерево.

ДТП с лосем в Быховском районе: погиб пассажир микроавтобуса

В итоге в салоне микроавтобуса оказались зажатыми 3 человека – водитель, а также 2 пассажира, ехавшие на заднем сиденье, один из которых, получив смертельные травмы, скончался на месте. Прибывшие спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали пострадавших, а затем извлекли труп погибшего пассажира.

ДТП с лосем в Быховском районе: погиб пассажир микроавтобуса

Водителя и пассажиров микроавтобуса госпитализировали в Быховскую ЦРБ с различными травмами, между тем, виновник аварии – лось – погиб в ДТП.

 
Теги: Могилев
 
 
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Накануне вечером в Быховском р-не микроавтобус Ford Transit из Молдовы сбил лося – погиб пассажир транспортного средства, о чем 26.05.2018 проинформировали в Могилевском...
 
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