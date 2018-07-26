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Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать

26.07.2018 10:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 26 июля 2018 года, около 08:15 часов на автодороге Р-83 "Брест - Каменец - НП "Беловежская Пуща" произошла дорожная авария, в результате которой погибли 3 человека.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57542.php

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57542.php

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57542.php

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57542.php

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать

По предварительной информации: водитель грузового автомобиля марки "МАЗ" (1957 г.р., житель г.Каменец), при выезде с второстепенной дороги на автодорогу Р-83, не предоставил преимущество автомобилю марки "Рено Мастер" под управлением жителя г.Бреста (1986 г.р.) и совершил с ним столкновение. В результате столкновения на месте происшествия погибли 2 ребенка (мальчики 2 и 5 лет) и их мать (1987 г.р.). Водитель "Рено" с тяжелыми травмами доставлен в УЗ "Каменецкая ЦРБ". Водитель "МАЗа" не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57542.php

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57542.php

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57542.php

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57542.php

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их мать


На месте ДТП работают сотрудник ГАИ и следственно-оперативная группа.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 26 июля 2018 года, около 08:15 часов на автодороге Р-83 "Брест - Каменец - НП "Беловежская Пуща" произошла дорожная авария, в результате которой погибли 3 человека. ...
 
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