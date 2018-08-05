Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось вдвое

Количество человек, погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, выросло до 82, тысячи человек эвакуированы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.



Фото: Reuters

Ранее агентство DPA со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий страны сообщало о 39 погибших в результате землетрясения.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.

Новое землетрясение произошло спустя всего неделю после землетрясения 29 июля, жертвами которого стали 14 человек.