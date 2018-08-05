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Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось вдвое
Количество человек, погибших в результате мощного землетрясения,
Ранее агентство DPA со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий страны
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.
Новое землетрясение произошло спустя всего неделю после землетрясения 29 июля, жертвами которого стали 14 человек.
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По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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