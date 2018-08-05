В Гомеле из Сожа вблизи спасательной станции достали тело водолаза

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели на воде мужчины 1976 года рождения, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла вечером 4 августа на реке Сож в Гомеле. Вблизи городской спасательной станции из реки был извлечен водолаз без признаков жизни.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изучают документацию, регламентирующую деятельность работников спасательной станции.