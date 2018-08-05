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В Гомеле из Сожа вблизи спасательной станции достали тело водолаза

06.08.2018 20:17 — ЧП | Tut.by  
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Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели на воде мужчины 1976 года рождения, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла вечером 4 августа на реке Сож в Гомеле. Вблизи городской спасательной станции из реки был извлечен водолаз без признаков жизни.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изучают документацию, регламентирующую деятельность работников спасательной станции.

 
Теги: Гомель
 
 
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Трагедия произошла вечером 4 августа на реке Сож.
 
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