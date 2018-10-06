На трассе P58 две легковушки столкнулись лоб в лоб, оба водителя погибли

6 октября в Минском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате серьезной аварии погибло два водителя, еще один пассажир получил травмы.



Изображение: Максим Шуляк / youtube.com

Инцидент произошел около 16.30 на 24-м километре трассы Р58 Минск — Калачи — Мядель. Легковые автомобили Hyundai и Ford столкнулись лоб в лоб.

Видео: Максим Шуляк / youtube.com

«По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения, находившийся за рулем Hyundai, пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, — рассказал sb.by официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. — И в результате произошло лобовое столкновение с Ford, за рулем которого была женщина 1958 года рождения. В результате столкновения оба водителя погибли. А, кроме того, травмы получил пассажир Hyundai 1958 года рождения. Ведется разбирательство».