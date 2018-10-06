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На трассе P58 две легковушки столкнулись лоб в лоб, оба водителя погибли
6 октября в Минском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате серьезной аварии погибло два водителя, еще один пассажир получил травмы.
Инцидент произошел около 16.30 на 24-м километре трассы Р58 Минск — Калачи — Мядель. Легковые автомобили Hyundai и Ford столкнулись лоб в лоб.
Видео:
«По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения, находившийся за рулем Hyundai, пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, — рассказал
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Причиной стал обгон с выездом на встречную полосу.
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