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На трассе P58 две легковушки столкнулись лоб в лоб, оба водителя погибли

06.10.2018 23:07 — ЧП | Tut.by  
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6 октября в Минском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате серьезной аварии погибло два водителя, еще один пассажир получил травмы.


Изображение: Максим Шуляк / youtube.com

Инцидент произошел около 16.30 на 24-м километре трассы Р58 Минск — Калачи — Мядель. Легковые автомобили Hyundai и Ford столкнулись лоб в лоб.

Видео: Максим Шуляк / youtube.com

«По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения, находившийся за рулем Hyundai, пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, — рассказал sb.by официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. — И в результате произошло лобовое столкновение с Ford, за рулем которого была женщина 1958 года рождения. В результате столкновения оба водителя погибли. А, кроме того, травмы получил пассажир Hyundai 1958 года рождения. Ведется разбирательство».

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной стал обгон с выездом на встречную полосу.
 
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