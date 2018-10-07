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В Хойниках кто-то поджег цех местного лесхоза
В Хойниках кто-то поджег цех лесхоза,
7 октября в 4.30 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании лесхоза в Хойниках. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что горит ленточный транспортер для подачи лесоматериала в цех.
Справиться с таким пожаром было непросто.
Огнем уничтожен транспортер, крыша здания, поврежден штабель круглого леса, находящийся на территории лесхоза.
Одна из рассматриваемых версий — поджог.
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В результате огнем уничтожен транспортер, крыша здания, поврежден штабель круглого леса, находящийся на территории лесхоза.
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