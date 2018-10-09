За победу на тендерных торгах одна из фирм-участниц поставила ему окна ПВХ за треть цены от реальной стоимости. Свою вину бывший руководитель признал полностью.
|
Получил 3,5 года колонии за взятки
За победу на тендерных торгах одна из фирм-участниц поставила ему окна ПВХ за треть цены от реальной стоимости. Свою вину бывший руководитель признал полностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-директор коммунального предприятия в Барановичах получил 3,5 года колонии за взятки
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)