В Техасе в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека

В городе Тафт на юге американского штата Техас в перестрелке на первом дне рождения ребенка погибли четыре человека, сообщили в полиции. Об этом сообщает телеканал АВС

Инцидент произошел вечером 14 октября. На дне рождения ребенка произошел конфликт двух семей, закончившийся стрельбой. В результате четыре человека погибли, пятеро оказались ранены. Двое подозреваемых в развязывании стрельбы бежали.

Как сообщает The New York Times, вскоре один из них был пойман: это 20-летний молодой человек. Второй подозреваемый — 37-летний отец ребенка, на вечеринке которого произошла стрельба — пока не задержан.

Все убитые — дед и три его внука — из одной семьи. Его четвертый внук госпитализирован и отправлен на лечение на санитарном самолете в город Корпус Кристи (около 15 км от Тафта).

Последний инцидент со стрельбой в США произошел во Флориде, в торговом центре Bell Tower Shops в городе Форт Майерс. Стрельба также произошла во время празднования дня рождения. Ее жертвами стали два человека.