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Автомобиль насмерть сбил велосипедиста-пенсионера

15.10.2018 — ЧП | Единство  
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Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Происшествие случилось около 19.10 на 39 километре автодороги Слобода – Новосады. Автомобилем управлял 73-летний водитель. 64-летний велосипедист ехал по краю проезжей части в попутном направлении. Его велосипед в темное время суток был обозначен световозвращающими элементами. В результате наезда велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Борисовский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело по второй части статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сергей ЕСМАНОВИЧ 

http://www.mlyn.by/2018/10/v-borisovskom-rajone-avtomobil-nasmert-sbil-velosipedista-pensionera/

 
 
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Возле деревни Пересады Борисовского района вечером 13 октября автомобиль «Audi A6» наехал на 64-летнего велосипедиста. Пострадавший погиб.
 
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