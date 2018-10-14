Автомобиль насмерть сбил велосипедиста-пенсионера

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Происшествие случилось около 19.10 на 39 километре автодороги Слобода – Новосады. Автомобилем управлял 73-летний водитель. 64-летний велосипедист ехал по краю проезжей части в попутном направлении. Его велосипед в темное время суток был обозначен световозвращающими элементами. В результате наезда велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Борисовский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело по второй части статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сергей ЕСМАНОВИЧ