В лесах Дрибинского района пятые сутки ищут 76-летнюю женщину. У нее нет мобильника

В лесах Дрибинского района ищут 76-летнюю женщину из Горок. Елена Владимировна Пуцик поехала за грибами 12 октября, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщили в УВД Могоблисполкома.



Фото: УВД Могоблисполкома

Раиса Семченко уехала в лес за грибами на дизеле. Она села на поезд Орша — Кричев на станции Погодино в Горках в 08.30 и поехала в сторону Дрибинского района. Предполагают, что могла выйти на одной из станций.

Группы поиска отрабатывают территорию, прилегающую к железнодорожным путям на нескольких станциях, на которых могла сойти женщина. Поиски осложняются тем, что не известно точное место, где пенсионерка начала собирать грибы. Кроме того, у нее нет мобильного телефона.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы средней длины, черные с проседью, глаза карие.

Была одета: пальто светло-зеленого цвета, платок оранжевого цвета с различными цветами и резиновые сапоги темного цвета.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Семченко или встречал ее или похожую на нее женщину с 12 октября — в дизель-поезде либо в лесу, — сообщить об этом по телефонам: (8 02233) 5−88−58, (8 0222) 29−55−10 или 102.

Всего с начала грибного сезона в лесах Могилевской области заблудилось 24 человека. Большинство нашлись и вернулись домой. Двое погибли в лесу. Поиски троих еще продолжаются: 72-летней жительницы деревни Маслаки Горецкого района и 85-летней пенсионерки из деревни Возрождение Могилевского района.