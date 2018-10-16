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Работников брестского завода эвакуировали из-за минометной мины

17.10.2018 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Бресте на территории завода нашли минометную мину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59801.php

Работников брестского завода эвакуировали из-за минометной мины

В милицию сообщение о подозрительной находке поступило 16 октября в 9.58. В это время на территории ОАО "БЭМЗ" убирали территорию, рабочие обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Были эвакуированы 200 работников предприятия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59801.php

Работников брестского завода эвакуировали из-за минометной мины

На место происшествия выезжала саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Специалисты определили, что снаряд является минометной миной 81 мм. Боеприпас уничтожен.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на территории завода нашли минометную мину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. В милицию сообщение о подозрительной находке поступило 16 октября в 9.58. В...
 
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