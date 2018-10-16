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Работников брестского завода эвакуировали из-за минометной мины
17.10.2018 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест
В Бресте на территории завода нашли минометную мину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
В милицию сообщение о подозрительной находке поступило 16 октября в 9.58. В это время на территории ОАО "БЭМЗ" убирали территорию, рабочие обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Были эвакуированы 200 работников предприятия.
На место происшествия выезжала саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Специалисты определили, что снаряд является минометной миной 81 мм. Боеприпас уничтожен.
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В Бресте на территории завода нашли минометную мину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. В милицию сообщение о подозрительной находке поступило 16 октября в 9.58. В...
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