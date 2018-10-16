Ответственность по плечу?

Первым экспонатом там стала легендарная противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ‑100, найденная в одном из болот и отреставрированная специалистами белорусской армии. Спустя некоторое время музей под открытым небом пополнился новыми образцами. Установленная техника пользуется популярностью у местных жителей. Однако с сожалением приходится отмечать, что не все горожане и гости нашего города осознают, что это место – не площадка для забав, а напоминание о ценности мира на земле.

О фактах порчи элементов боевой техники и предусмотренной за это ответственности корреспонденту «А» рассказали в УП «Жилье».

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