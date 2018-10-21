Число краж велосипедов в Пинском районе не уменьшается. Как защитить своё имущество от кражи?

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ООПП Пинского РОВД Александр Архипенко, на территории Пинского района за январь-сентябрь текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, произошло снижение (со 160 до 120) количества зарегистрированных краж имущества.



Однако уровень зарегистрированных краж велосипедов остается на прежнем уровне (13 краж) из них раскрыто только 4 кражи.

Проведение проверок показывает, что основными причинами хищений велосипедов и иного имущества является безответственное отношение собственников к обеспечению его сохранности, а также и оставление личного имущества без присмотра.

В целях предупреждения краж велосипедов и другого личного имущества граждан, с учетом имеющихся негативных тенденций, хотелось бы порекомендовать владельцам велосипедов и иного имущества:

сохранять документы о покупке велосипеда; переписать и хранить номера деталей, сфотографировать велосипед; не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нем; не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц; не хранить велосипеды, детские коляски и другое имущество в подъездах, на лестничных площадках; оставляя велосипеды на улице, даже на непродолжительное время, пользоваться специальными блокирующими устройствами (фиксировать не только раму к какому-либо ограждению, но и одно из колес); при наличии камер видеонаблюдения, оставлять велосипед и детские коляски в поле их обзора; не приобретать велосипед у незнакомых лиц, при отсутствии документов; в ночное время оставляйте свои велосипеды и иное имущество только в надежно закрытых помещениях, что позволит обеспечить надежную сохранность имущества.

Выполнение этих минимальных правил позволит предотвратить совершение преступного посягательства и надежно сохранить Ваше имущество.

Убедительно просим граждан, по любым вопросам, касающимся профилактики краж имущества, имеющейся информации о лицах их совершающих, и вопросах касающихся оборудования средствами сигнализации отдела Департамента охраны, обращаться в Пинский РОВД по тел.: 31-20-44, 31-20-00, 31-70-25, 32-­49-56.