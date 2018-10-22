В Чечерске пьяный водитель врезался в автомобиль милиции и попытался скрыться, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.





Авария произошла в ночь на 21 октября.

Мужчина 1985 года рождения ехал на «Фольксваген Поло» по ул. Гагарина. С ним в салоне находился и владелец автомобиля — местный житель 1991 года рождения.

Водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался патрулирующий милицейский служебный автомобиль. Для избежания лобового столкновения милиционер-водитель съехал на обочину. В результате гражданская машина вначале ударилась в левое заднее крыло и колесо милицейского УАЗ, а затем — в задний бампер другого автомобиля, стоящего на обочине. Пострадавших нет.

После столкновение водитель «Фольксвагена» попытался скрыться, однако был задержан милиционерами и доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Концентрация алкоголя в крови составила 2,64 промилле соответственно. Владелец транспортного средства от прохождения алкогольного освидетельствования отказался.

В отношении водителя составлено два административных протокола. Ранее он многократно привлекался к ответственности за совершение различных правонарушений в сфере дорожной безопасности. Владелец «Фольксваген Поло» также привлечен к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/v-checherske-pjjanyj-voditel-vrezalsja-v-avtomobil-militsii-i-popytalsja-skrytsja-322647-2018/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.