В Молодечно осудили борисовчанина за кражу денег

– Обвиняемый и потерпевший жили вместе с еще несколькими молодыми людьми на съемной квартире в Молодечно, – рассказала
Около 22.00 потерпевший пришел домой и не обнаружил ни денег, ни паспорта. Он собрал соседей по квартире, вместе с которыми стал выяснять, куда могли исчезнуть документ и деньги. Молодые люди проверили телефон знакомого и при помощи специального приложения выяснили, что тот делал ставки в букмекерской конторе и проиграл украденную сумму.
По словам Елены Болотиной, поначалу уроженец Борисова не признавался потерпевшему в хищении денег. Но после приезда в квартиру следственно-оперативной группы подтвердил, что это сделал он.
На судебном заседании парень признал себя виновным полностью. Смягчающим вину обстоятельством стало возмещение ущерба и чистосердечное раскаяние борисовчанина. В качестве наказания молодому человеку назначили 100 часов общественных работ.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.