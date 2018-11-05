В Молодечно осудили борисовчанина за кражу денег

– Обвиняемый и потерпевший жили вместе с еще несколькими молодыми людьми на съемной квартире в Молодечно, – рассказала kraj.by старший помощник прокурора Молодечненского района Елена Болотина. – 3 сентября уроженец Борисова во время переписки в Интернете с соседом по квартире попросил у него в долг 6 рублей. Тот сказал принести ему на работу паспорт, в котором лежали деньги. Узнав, где находится документ, обвиняемый похитил находившиеся в нем 30 рублей и 150 долларов США, а обложку подбросил в комнату. При этом хозяину паспорта он написал, что не знает, где он.

Около 22.00 потерпевший пришел домой и не обнаружил ни денег, ни паспорта. Он собрал соседей по квартире, вместе с которыми стал выяснять, куда могли исчезнуть документ и деньги. Молодые люди проверили телефон знакомого и при помощи специального приложения выяснили, что тот делал ставки в букмекерской конторе и проиграл украденную сумму.



По словам Елены Болотиной, поначалу уроженец Борисова не признавался потерпевшему в хищении денег. Но после приезда в квартиру следственно-оперативной группы подтвердил, что это сделал он.

На судебном заседании парень признал себя виновным полностью. Смягчающим вину обстоятельством стало возмещение ущерба и чистосердечное раскаяние борисовчанина. В качестве наказания молодому человеку назначили 100 часов общественных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.