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В Молодечно осудили борисовчанина за кражу денег

05.11.2018 — ЧП | Единство  
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– Обвиняемый и потерпевший жили вместе с еще несколькими молодыми людьми на съемной квартире в Молодечно, – рассказала kraj.by старший помощник прокурора Молодечненского района Елена Болотина. – 3 сентября уроженец Борисова во время переписки в Интернете с соседом по квартире попросил у него в долг 6 рублей. Тот сказал принести ему на работу паспорт, в котором лежали деньги. Узнав, где находится документ, обвиняемый похитил находившиеся в нем 30 рублей и 150 долларов США, а обложку подбросил в комнату. При этом хозяину паспорта он написал, что не знает, где он. 

Около 22.00 потерпевший пришел домой и не обнаружил ни денег, ни паспорта. Он собрал соседей по квартире, вместе с которыми стал выяснять, куда могли исчезнуть документ и деньги. Молодые люди проверили телефон знакомого и при помощи специального приложения выяснили, что тот делал ставки в букмекерской конторе и проиграл украденную сумму. 

По словам Елены Болотиной, поначалу уроженец Борисова не признавался потерпевшему в хищении денег. Но после приезда в квартиру следственно-оперативной группы подтвердил, что это сделал он. 

На судебном заседании парень признал себя виновным полностью. Смягчающим вину обстоятельством стало возмещение ущерба и чистосердечное раскаяние борисовчанина. В качестве наказания молодому человеку назначили 100 часов общественных работ. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://kraj.by/

 
 
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Молодого человека осудили по части первой статьи 205 «Кража» Уголовного кодекса Беларуси. Он украл у знакомого деньги и проиграл их, делая ставки в букмекерской...
 
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