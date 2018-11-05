Группу наркокурьеров задержали в Гомельской области

Оперативники областного наркоконтроля перекрыли канал продажи наркотических средств через интернет-магазин, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.





26-летний мозырянин подключился к наркобизнесу несколько месяцев назад. Получив инструктаж оператора интернет-магазина по распространению первой партии запрещенных веществ, молодой человек начал действовать. Подготовил в Мозыре необходимую базу: снял квартиру и гараж, где планировал фасовать товар. Приобрел и необходимое оборудование: весы, пакеты, изоленту. Первые закладки делал сам в родном райцентре, затем расширял географию противозаконных поставок. Параллельно набирал помощников. Для удобства транспортировки дилер взял в команду 20-летнего приятеля с авто. Позже, когда в списке мест реализации появились Светлогорск и Жлобин, к ним присоединился 24-летний компаньон.





«Группа «минеров» (именно так они себя называли) курсировала между районными центрами. Также они заехали и в Гомельский район, оставив в лесном массиве 4 «мины». Но долгосрочному и, как предполагалось, доходному бизнесу положили конец сотрудники милиции», — уточнил Виталий Пристромов. Бойцы наркоконтроля Жлобинского РОВД задержали молодых людей в лесу недалеко от деревни Солонская Корма в конце октября. Несколько дней понадобилось, чтобы изъять спрятанный в разных частях области товар. В тайниках Жлобинского района найдено 45 закладок, Светлогорского — более 100, еще больше в Мозыре. Всего в крупных райцентрах найдено более 330 закладок.





В помещениях, где курьеры фасовали товар, милиционеры обнаружили широкий ассортимент психотропов: мефедрон, фенамин, альфа-PVP, гашиш, марихуана. Найдено также более 170 свертков с порошкообразными веществами, три пакета с сухим измельченным растительным веществом, картонная коробка и газетный сверток с растительным веществом и др. Оценку изъятому даст экспертиза.





Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Беларусь. Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов задержаны.

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