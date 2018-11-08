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В Вороновском районе школьный автобус столкнулся с «Амкодором»

09.11.2018 — ЧП | Вороновская газета  
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В Вороновском районе школьный автобус столкнулся с «Амкодором»

По информации ОГАИ Вороновского РОВД,  сегодня около 8.00 в аг. Конвелишки произошло лобовое столкновение школьного автобуса с погрузчиком местного сельхозпредприятия. На момент аварии в салоне находилось 24 человека: 22 ребенка и двое взрослых. На место происшествия прибыла  скорая медицинская помощь, а также служба МЧС, чтобы помочь освободиться водителю, зажатому в кабине  автобуса. Он доставлен в Вороновскую ЦРБ. Туда же для обследования направлены еще двое взрослых и один ребенок. Серьезных видимых травм у них не наблюдается.

По факту ДТП проводится проверка.  

Соб. инф.

 
 
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По информации ОГАИ Вороновского РОВД,  сегодня около 8.00 в аг. Конвелишки произошло лобовое столкновение школьного автобуса с погрузчиком местного...
 
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