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В Вороновском районе школьный автобус столкнулся с «Амкодором»
09.11.2018 — ЧП | Вороновская газета
По информации ОГАИ Вороновского РОВД, сегодня около 8.00 в аг. Конвелишки произошло лобовое столкновение школьного автобуса с погрузчиком местного сельхозпредприятия. На момент аварии в салоне находилось 24 человека: 22 ребенка и двое взрослых. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, а также служба МЧС, чтобы помочь освободиться водителю, зажатому в кабине автобуса. Он доставлен в Вороновскую ЦРБ. Туда же для обследования направлены еще двое взрослых и один ребенок. Серьезных видимых травм у них не наблюдается.
По факту ДТП проводится проверка.
Соб. инф.
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По информации ОГАИ Вороновского РОВД, сегодня около 8.00 в аг. Конвелишки произошло лобовое столкновение школьного автобуса с погрузчиком местного...
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