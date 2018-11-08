В Вороновском районе школьный автобус столкнулся с «Амкодором»





По информации ОГАИ Вороновского РОВД, сегодня около 8.00 в аг. Конвелишки произошло лобовое столкновение школьного автобуса с погрузчиком местного сельхозпредприятия. На момент аварии в салоне находилось 24 человека: 22 ребенка и двое взрослых. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, а также служба МЧС, чтобы помочь освободиться водителю, зажатому в кабине автобуса. Он доставлен в Вороновскую ЦРБ. Туда же для обследования направлены еще двое взрослых и один ребенок. Серьезных видимых травм у них не наблюдается.

По факту ДТП проводится проверка.

Соб. инф.