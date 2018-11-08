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Ночной пожар оставил семью из Пинского района без крыши над головой
09.11.2018 — ЧП | Полесская правда
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– Сегодня поздней ночью в деревне Галево на ул. Зеленой произошел пожар в двухэтажном жилом деревянном доме, принадлежащем 44-летней местной жительнице. Чуть более получаса понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пожаром. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома и имущество. Причина возгорания устанавливается.
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