|
В столичном торговом центре обвалился потолок
В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился потолок. Об этом сообщает издание
Корреспондент издания сообщает о том, что в результате обрушения пострадала одна девушка.
На месте работают сотрудники МЧС и милиция.
«Да, у нас действительно произошло ЧП. Но мы не будем сейчас ничего комментировать», — сообщили TUT.BY в ТЦ «Арена-Сити».
Видео:
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговом центре "Арена-Сити" в Минске обвалился потолок. Есть пострадавшие.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)