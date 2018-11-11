В столичном торговом центре обвалился потолок

В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился потолок. Об этом сообщает издание «Наша Нiва» и читатели TUT.BY.



Фото: nn.by

Корреспондент издания сообщает о том, что в результате обрушения пострадала одна девушка.

На месте работают сотрудники МЧС и милиция.

«Да, у нас действительно произошло ЧП. Но мы не будем сейчас ничего комментировать», — сообщили TUT.BY в ТЦ «Арена-Сити».











Видео: «Наша Нiва»

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