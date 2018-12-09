Как Новый год встретишь…



Новый год — один из самых любимых праздников, долгожданных и волшебных. Весь мир в ожидании чуда. В учебных заведениях, школах, на предприятиях, в организациях, клубах будут проходить праздничные утренники, вечера, дискотеки с большим количеством людей. И всем нам хочется, чтобы ничто не омрачило радость от встречи с этим прекрасным праздником.

Но, к сожалению, в суматохе праздничных дней многие забывают о тех опасностях, которые могут поджидать нас среди всеобщей радости и новогодних чудес. Одной из таких опасностей является электрический ток. При правильном и умелом обращении он несет только благо людям, но когда эти правила нарушаются — жди беды.

Практически во всех семьях есть традиция наряжать елку. Но, к сожалению, этот прекрасный атрибут новогоднего праздника может с собою принести не только радость, но и печаль, если забыть или не знать правила безопасности.

Одним из распространенных украшений «лесной красавицы» являются электрические гирлянды: хочешь на 20 лампочек, хочешь на все 200. Увы, очень часто именно из-за неисправных гирлянд случаются элект­ротравмы и пожары. Самая главная рекомендация, которая обезопасит от неприятностей, — гирлянда должна быть заводского изготовления, иметь сертификат качества и приобретаться только в специализированных магазинах и отделах розничной торговли. Напряжение питания гирлянды не должно превышать 25В, а также недопустимы оголенные участки провода. Не менее важно правильно развесить гирлянду, чтобы избежать перегибов и скруток проводов, которые могут стать причиной короткого замыкания. В таких случаях необходимо сразу отключить поврежденный электроприбор. Еще хотелось бы напомнить, что вешать на елку, включать и отключать гирлянды должны взрослые, не доверяя это делать детям, а также нельзя оставлять включенными в электрическую сеть гирлянды на длительное время без присмотра.

Необходимо помнить, что строгое соблюдение правил электробезопасности и пожарной безопасности — залог успешного проведения рождественских и новогодних праздников.

При возникновении вопросов, связанных с устройством, эксплуатацией и обслуживанием электрооборудования и сетей электроснабжения, вы всегда можете получить дополнительную информацию, посетив раздел «Энергопотребителям» сайта РУП «Могилевэнерго» http://www.mogilev.energo.by/

Александр Чернов,

старший инспектор отделения энергонадзора.

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