В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов. Сообщается о большом числе пострадавших

В Анкаре произошла авария скоростного поезда. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу.

По предварительной информации, поезд сошел с рельсов и ударился в опору проходящего над путями путепровода. На вагоны упало несколько пролетов.

Известно, что пострадали люди, однако их точное число пока не сообщается.

İLK GÖRÜNTÜLER

Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: Çok sayıda yaralı var https://t.co/CvIes6zpJ9 pic.twitter.com/YNDXwsbIkU — NTV (@ntv) 13 декабря 2018 г.

К месту ЧП прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.