ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов. Сообщается о большом числе пострадавших

13.12.2018 08:10 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Анкаре произошла авария скоростного поезда. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу.

По предварительной информации, поезд сошел с рельсов и ударился в опору проходящего над путями путепровода. На вагоны упало несколько пролетов.

Известно, что пострадали люди, однако их точное число пока не сообщается.

К месту ЧП прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, поезд сошел с рельсов и ударился в опору проходящего над путями путепровода. На вагоны упало несколько пролетов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Девочка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика