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В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов. Сообщается о большом числе пострадавших
В Анкаре произошла авария скоростного поезда. Об этом
По предварительной информации, поезд сошел с рельсов и ударился в опору проходящего над путями путепровода. На вагоны упало несколько пролетов.
Известно, что пострадали люди, однако их точное число пока не сообщается.
К месту ЧП прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
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По предварительной информации, поезд сошел с рельсов и ударился в опору проходящего над путями путепровода. На вагоны упало несколько пролетов.
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