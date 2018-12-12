В Ушачском районе на дне озера нашли тело рыбака-мотоциклиста

Со дна озера Рукшанское в Ушачском районе 12 декабря водолазы достали тело мотоциклиста.

49-летний житель агрогородка Глыбочка Ушачского района пропал 5 декабря, уехав на рыбалку на мотоцикле «Минск».

Сельчанина искали, и в итоге в 180−200 метрах от берега на льду нашли шапку, по которой и определили место трагедии. Тело мужчины и мотоцикл находились на глубине 8 метров, сообщил ведущий специалист областной организации ОСВОДа Вячеслав Ваненок.

ОСВОД предупреждает: плюсовая температура в последние дни сделала лед рыхлым и вдвойне опасным. Поэтому любители рыбалки должны дождаться его надежной толщины.