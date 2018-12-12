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В Ушачском районе на дне озера нашли тело рыбака-мотоциклиста
Со дна озера Рукшанское в Ушачском районе 12 декабря водолазы достали тело мотоциклиста.
49-летний житель агрогородка Глыбочка Ушачского района пропал 5 декабря, уехав на рыбалку на мотоцикле «Минск».
Сельчанина искали, и в итоге в 180−200 метрах от берега на льду нашли шапку, по которой и определили место трагедии. Тело мужчины и мотоцикл находились на глубине 8 метров, сообщил ведущий специалист областной организации ОСВОДа Вячеслав Ваненок.
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49-летний житель агрогородка Глыбочка Ушачского района пропал 5 декабря, уехав на рыбалку на мотоцикле «Минск».
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