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В Гродненской области два человека пострадали из-за петард
В Гродненской области встреча Нового года обошлась без преступлений и происшествий, но два человека получили травмы из-за неосторожного использования пиротехнических изделий. Об этом
В Сморгони минчанин 37-летний минчанин оказался в больнице с серьезной травмой руки, а в Слониме ожоги лица констатированы у местной 32-летней местной жительницы, ей госпитализация не потребовалась.
Напомним, также несчатсные случаи были зафиксированы в Минской области — там в новогоднюю ночь
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В Сморгони минчанин 37-летний минчанин оказался в больнице с серьезной травмой руки, а в Слониме ожоги лица констатированы у местной 32-летней местной жительницы.
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