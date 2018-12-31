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В Гродненской области два человека пострадали из-за петард

01.01.2019 17:12 — ЧП | Tut.by  
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В Гродненской области встреча Нового года обошлась без преступлений и происшествий, но два человека получили травмы из-за неосторожного использования пиротехнических изделий. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

В Сморгони минчанин 37-летний минчанин оказался в больнице с серьезной травмой руки, а в Слониме ожоги лица констатированы у местной 32-летней местной жительницы, ей госпитализация не потребовалась.

Напомним, также несчатсные случаи были зафиксированы в Минской области — там в новогоднюю ночь пострадали двое детей, и в Гомельской — и-за петард травмы получили четыре человека.

 
 
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В Сморгони минчанин 37-летний минчанин оказался в больнице с серьезной травмой руки, а в Слониме ожоги лица констатированы у местной 32-летней местной жительницы.
 
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Травмы пальцев, ожог глаза. В Гомельской области четыре человека пострадали из-за петард
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