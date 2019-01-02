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В Минской области группа лиц обвиняется в хищении кабеля РУП «Белтелеком»

03.01.2019 — ЧП | Единство  
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В числе обвиняемых – 24-летний, 31-летний и 35-летний жители Борисова и 32-летний житель Минска. Трое из них - ранее судимые. Фигуранты были задержаны сотрудниками милиции в мае текущего года при совершении им очередного преступления.

По данным следствия, мужчины совершали хищения ночью в лесных массивах и сельхоз полях вдоль автомобильных дорог в Смолевичском и Березинском районах. С помощью мини-экскаватора, который перевозили на микроавтобусе, из земли выкапывали кабель и ножовкой по металлу разделяли его на фрагменты. В последующем похищенное ими имущество разделывалось по типу цветных металлов (свинец, медь) и сдавалось скупщиком.

Проведенными следственными действиями установлена причастность мужчин не менее к 20 фактам хищения кабеля общей длиной 1400 метров в период времени с января 2018 года до момента задержания.

Общая сумма причиненного ущерба составила четыре тысячи рублей. Действия обвиняемых квалифицированы как тайное похищение имущества, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса).

С учетом возмещения причиненного ущерба, признательных показаний мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная к обвиняемым на начальной стадии расследования, изменена на подписку о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о серийных кражах медно-свинцового магистрального кабеля,...
 
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