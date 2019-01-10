ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске

11.01.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске
Как рассказал корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, сообщение о сильном задымлении в подъезде девятиэтажного дома по улице Ильина поступило около 3 часов ночи на пульт дежурного в ЦОУ Пинского ГРОЧС.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 7-м этаже из-за чего в подъезде дома образовалось задымление.

Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске
 Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске
34-летняя хозяйка квартиры, где произошло возгорание, еще до прибытия подразделений МЧС самостоятельно эвакуировала своих шестерых детей.

Спасателями с вышележащих и горящего этажа по лестничному маршу спасено 4 человека (из них 1 ребенок при помощи дополнительной маски, 3 человека при помощи носилок и дополнительной маски), 15 человек эвакуировано (из них двое детей).

Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске
 Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске
Прибывшие медики бригады «скорой помощи» осмотрели жильцов горевшей квартиры. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» женщину и ее шестерых детей госпитализировали в Пинскую детскую больницу.

В результате пожара огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Детская шалость с огнем – одна из основных рассматриваемых версий возникновения пожара.

Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске

Фото предоставлено Пинским ГРОЧС.

 

Comments are closed.

« Святочную атмасферу на Каляды стваралі працаўнікі культуры Пiнскага раёна
В Пинске при пожаре от непотушенной сигареты погиб 75-летний пенсионер »
Новости дня
Новости ЧП
 
В Брестском районе задержаны трое подозреваемых в причастности к исчезновению Николая Бетени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика