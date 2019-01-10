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Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске
11.01.2019 — ЧП | Полесская правда
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Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 7-м этаже из-за чего в подъезде дома образовалось задымление.
Спасателями с вышележащих и горящего этажа по лестничному маршу спасено 4 человека (из них 1 ребенок при помощи дополнительной маски, 3 человека при помощи носилок и дополнительной маски), 15 человек эвакуировано (из них двое детей).
В результате пожара огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Детская шалость с огнем – одна из основных рассматриваемых версий возникновения пожара.
Фото предоставлено Пинским ГРОЧС.
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