Детская шалость с огнём могла стать причиной пожара в квартире многодетной семьи в Пинске



Как рассказал корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, сообщение о сильном задымлении в подъезде девятиэтажного дома по улице Ильина поступило около 3 часов ночи на пульт дежурного в ЦОУ Пинского ГРОЧС.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 7-м этаже из-за чего в подъезде дома образовалось задымление.





34-летняя хозяйка квартиры, где произошло возгорание, еще до прибытия подразделений МЧС самостоятельно эвакуировала своих шестерых детей.

Спасателями с вышележащих и горящего этажа по лестничному маршу спасено 4 человека (из них 1 ребенок при помощи дополнительной маски, 3 человека при помощи носилок и дополнительной маски), 15 человек эвакуировано (из них двое детей).





Прибывшие медики бригады «скорой помощи» осмотрели жильцов горевшей квартиры. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» женщину и ее шестерых детей госпитализировали в Пинскую детскую больницу.