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Двое жителей Борисова обвиняются в распространении наркотиков и психотропов

11.01.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

 

В июле 2018 года сотрудниками УНиПТЛ УВД Миноблисполкома в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Борисове был остановлен автомобиль Renault Logan под управлением 32-летнего местного жителя. Его 30-летний пассажир находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 85 свертков с опасными наркотическими средствами и особо опасными психотропными веществами. По оперативным данным, приятели направлялись делать закладки по городу.

Следствием установлено, что младший из обвиняемых уже на протяжении нескольких месяцев работал на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Накануне он забрал закладку с крупной партией наркотиков и психотропов: марихуана, общей массой не менее 152,12 грамма, гашиш общей массой не менее 182,82 грамма, альфа-PVP общей массой не менее 16,15 грамма, амфетамин общей массой не менее 99,18 грамма, мефедрон общей массой не менее 40,72 грамма. По месту жительства в доме расфасовал на разные по весу партии и сделал 17 закладок. В последующем попросил знакомого, который незадолго до описываемых событий также начал работать в данной незаконной сфере, подвезти и разложить запрещенные вещества в тайники по городу.

В ходе исследования мобильных устройств правоохранителями установлено местонахождение приготовленных для сбыта закладок, а также все психотропы и наркотики изъяты в рамках проведенных с задержанными следственных действий.

По изъятым вещественным доказательствам экспертами УГКСЭ по Минской области проведены соответствующие исследования.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемые в период совершения инкриминируемых им деяний синдромом зависимости от наркотических веществ не страдали, могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

С момента задержания к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу в отношении двух жителей Борисова, обвиняемых в незаконных с...
 
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