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Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси. Погибли четверо, в том числе ребенок
В Тбилиси произошел взрыв газа в жилом доме. Погибли 4 человека, еще 8 пострадали. Об этом сообщает
Взрыв в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси прогремел в 20.30 по местному времени (19.30 по минскому). Первоначально сообщалось о трех погибших. Однако позже стало известно, что в больнице умер пострадавший во время взрыва 4-летний мальчик. Он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
По данным местных СМИ, отец и мать ребенка также погибли во время взрыва.
Телеканал сообщает, что на месте работают пожарно-спасательные службы и бригады скорой помощи, а также эксперты-криминалисты.Видео:
По словам местных жителей, запах природного газа ощущался в течение всего дня, но представители газовой службы заявили, что проблем нет, и уехали.
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По словам местных жителей, запах природного газа ощущался в течение всего дня, но представители газовой службы заявили, что проблем нет, и уехали.
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