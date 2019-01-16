Взрыв газа в жилом доме в Тбилиси. Погибли четверо, в том числе ребенок

В Тбилиси произошел взрыв газа в жилом доме. Погибли 4 человека, еще 8 пострадали. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» .

Взрыв в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси прогремел в 20.30 по местному времени (19.30 по минскому). Первоначально сообщалось о трех погибших. Однако позже стало известно, что в больнице умер пострадавший во время взрыва 4-летний мальчик. Он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По данным местных СМИ, отец и мать ребенка также погибли во время взрыва.

Телеканал сообщает, что на месте работают пожарно-спасательные службы и бригады скорой помощи, а также эксперты-криминалисты.

По словам местных жителей, запах природного газа ощущался в течение всего дня, но представители газовой службы заявили, что проблем нет, и уехали.