О соблюдении требований безопасности при очистке крыш от снега и наледи



В связи с участившимися изменениями температуры наружного воздуха, чтобы уберечь работников от получения травмы при передвижении по территории, или около здания от свисающей с крыш наледи, а также при выполнении работ по очистке крыш карнизов зданий и сооружений, работодателям необходимо уделять более пристальное внимание на соблюдение следующих мер безопасности.

При эксплуатации конструкций перекрытий и кровель необходимо регулярно очищать кровли от снега, не допуская образования снегового покрова толщиной более 30 см, с ограждением опасной зоны и вывешиванием на опасных участках соответствующих предупредительных надписей (при оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств, снег должен сбрасываться и при меньшей толщине снегового покрова) и не допускать при этом повреждений конструкций (слоев) кровель.

Работы по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений и т.д. относятся к работам с повышенной опасностью и должны оформляться нарядом-допуском.

К работам по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда, выполняемым на высоте, в том числе при использовании телескопической вышки (гидроподъемника), должны допускаться работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию по профессии (специальности), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, соблюдение которых входит в их квалификационные (должностные) обязанности.

Работники, занятые на работах по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, в т.ч. защитными касками, а при выполнении работ на высоте – средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.

Опасные зоны возможного падения снега и льда должны ограждаться с трех сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с красными флажками (сигнальной лентой). Ограждение необходимо размещать на расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 20 м, при высоте от 20 до 40 м — не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м размер ограждаемой зоны должен быть пропорционально увеличен.

До ограждения зоны возможного падения снега и льда на тротуаре должен выставляется дежурный в сигнальном жилете и защитной каске, снабженный свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше.

Дверные проемы в зданиях со стороны очищаемой от снега кровли должны запираться, или внутри лестничных клеток, арок, ворот должны выставляться дежурные для предупреждения людей об опасности. В случае невозможности запереть дверь выхода из здания, сооружения в сторону очищаемой кровли должен быть сделан навес до границы опасной зоны для защиты пешеходов.

При очистке крыш запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок, могущих вызвать поражение электрическим током.

Очистку от снега крыш всех конструкций следует производить только деревянными или пластмассовыми лопатами, начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли.

Запрещается начинать очистку кровли от снега с краев. Не допускается применение металлического инструмента для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах).

Сбрасывать снег с крыш разрешается только в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы и подходы к нему должны быть хорошо освещены.

Уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не имеющих специальных обогревающих устройств, должна производиться при помощи пара из шланга и других приспособлений с соблюдением мер предосторожности против ожогов и падения с крыши.

Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыш при выполнении этой работы запрещается.

При выполнении работ с использованием телескопической вышки (гидроподъемника) должна быть обеспечена зрительная связь между находящимся в корзине (люльке) работником и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск корзины (люльки).

Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует в защитной каске стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждение.

Машинисты при нахождении в рабочей зоне подъемника должны находиться в защитных касках, а при выполнении работ в местах возможного движения транспортных средств – в сигнальных жилетах или специальной одежде со вставками из сигнальных или светоотражающих тканей.

В зимнее время уборка прилегающей к зданиям территории не должна препятствовать движению пешеходов и транспорта и должна включать: уборку снега с проездов и тротуаров и пешеходных зон; вывоз снега и снежно-ледяных образований; противогололедную обработку тротуаров и проездов.

Заместитель начальника Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления Клименков А.А.