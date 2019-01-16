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На чердаке частного дома изъята крупная партия марихуаны
17.01.2019 13:34 — ЧП | Виртуальный Брест
В поле зрения сотрудников наркоконтроля попал водитель одной из строительных организаций Бреста.
Сотрудниками УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома и ОУР Московского РОВД облцентра в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на чердаке частного дома ранее судимого 52-летнего брестчанина обнаружено и изъято более 800 грамм высушенного вещества.
Согласно заключению управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области растительное вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной. Как пояснил мужчина, дикорастущую коноплю он высушивал у себя дома для последующего личного употребления.
Брестским межрайонным отделом
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В поле зрения сотрудников наркоконтроля попал водитель одной из строительных организаций Бреста. Сотрудниками УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома и ОУР...
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