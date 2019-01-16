На чердаке частного дома изъята крупная партия марихуаны

В поле зрения сотрудников наркоконтроля попал водитель одной из строительных организаций Бреста.



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Сотрудниками УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома и ОУР Московского РОВД облцентра в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на чердаке частного дома ранее судимого 52-летнего брестчанина обнаружено и изъято более 800 грамм высушенного вещества.

Согласно заключению управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области растительное вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной. Как пояснил мужчина, дикорастущую коноплю он высушивал у себя дома для последующего личного употребления.

Брестским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).