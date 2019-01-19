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В Барановичах пешехода едва не привалило веткой липы, которую снес сильный порыв ветра

20.01.2019 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Прямо в центре города Барановичи, на улице Дзержинского, чуть не пострадал горожанин. Идя по липовой аллее на улице Дзержинского, он услышал треск. Поднял голову вверх и увидел, как от высокого дерева отломалась большая ветка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62711.php

В Барановичах пешехода едва не привалило веткой липы, которую снес сильный порыв ветра

– Я еле успел отскочить, когда ветка рухнула на землю, – показывает горожанин Николай на пострадавшее дерево.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62711.php

В Барановичах пешехода едва не привалило веткой липы, которую снес сильный порыв ветра
Липа, надо полагать, пострадала от сильного ветра. Как раз в 13 часов, по сообщению техника-метеоролога Барановичской метеостанции Ольги Полещук, в городе зафиксирован максимальный порыв ветра – 16 метров в секунду.

Сейчас его порывы достигают 11 метров в секунду. По прогнозам, непогода продлится до 21 часа 18 января.

 
 
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Прямо в центре города Барановичи, на улице Дзержинского, чуть не пострадал горожанин. Идя по липовой аллее на улице Дзержинского, он услышал треск. Поднял голову...
 
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