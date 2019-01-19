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В Барановичах пешехода едва не привалило веткой липы, которую снес сильный порыв ветра
20.01.2019 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Прямо в центре города Барановичи, на улице Дзержинского, чуть не пострадал горожанин. Идя по липовой аллее на улице Дзержинского, он услышал треск. Поднял голову вверх и увидел, как от высокого дерева отломалась большая ветка.
– Я еле успел отскочить, когда ветка рухнула на землю, – показывает горожанин Николай на пострадавшее дерево.
Сейчас его порывы достигают 11 метров в секунду. По прогнозам, непогода продлится до 21 часа 18 января.
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Прямо в центре города Барановичи, на улице Дзержинского, чуть не пострадал горожанин. Идя по липовой аллее на улице Дзержинского, он услышал треск. Поднял голову...
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