В Барановичах пешехода едва не привалило веткой липы, которую снес сильный порыв ветра

Прямо в центре города Барановичи, на улице Дзержинского, чуть не пострадал горожанин. Идя по липовой аллее на улице Дзержинского, он услышал треск. Поднял голову вверх и увидел, как от высокого дерева отломалась большая ветка.



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– Я еле успел отскочить, когда ветка рухнула на землю, – показывает горожанин Николай на пострадавшее дерево.



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Липа, надо полагать, пострадала от сильного ветра. Как раз в 13 часов, по сообщению техника-метеоролога Барановичской метеостанции Ольги Полещук, в городе зафиксирован максимальный порыв ветра – 16 метров в секунду.

Сейчас его порывы достигают 11 метров в секунду. По прогнозам, непогода продлится до 21 часа 18 января.