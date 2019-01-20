В Керченском проливе после взрыва загорелись два судна. Спасаясь экипажи прыгали в воду

В районе Керченского пролива загорелись два судна под флагами Танзании. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, по предварительным данным, на одном из них произошел взрыв. Также сообщается об одном погибшем.

В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

«Предположительно, произошел взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает Интерфакс , взрыв прогремел на танкере-газовозе, когда передавали груз с одного судна на другое. Огонь переметнулся на соседний корабль. Чтобы спастись, люди прыгали с судов в воду.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что в спасательной операции задействовано около 10 кораблей.

«Это произошло в территориальных водах РФ. По предварительным данным, 30 спасены, один погибший» , — сообщил ТАСС источник в в экстренных службах Краснодарского края.

Пресс-служба Росморречфлота сообщает о двух погибших.