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В Керченском проливе после взрыва загорелись два судна. Спасаясь экипажи прыгали в воду

21.01.2019 19:53 — ЧП | Tut.by  
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В районе Керченского пролива загорелись два судна под флагами Танзании. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, по предварительным данным, на одном из них произошел взрыв. Также сообщается об одном погибшем.

В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

«Предположительно, произошел взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», — сказал собеседник агентства.

Видео: Kerch.FM

Как сообщает Интерфакс, взрыв прогремел на танкере-газовозе, когда передавали груз с одного судна на другое. Огонь переметнулся на соседний корабль. Чтобы спастись, люди прыгали с судов в воду.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что в спасательной операции задействовано около 10 кораблей.

«Это произошло в территориальных водах РФ. По предварительным данным, 30 спасены, один погибший» , — сообщил ТАСС источник в в экстренных службах Краснодарского края.

Пресс-служба Росморречфлота сообщает о двух погибших.

 
 
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В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что в спасательной операции задействовано около 10 кораблей.
 
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