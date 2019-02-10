ЧП в Столбцах: в школе ученик набросился на учительницу

11 февраля в средней школе № 2 в Столбцах произошло чрезвычайное происшествие: на детей и учительницу набросился школьник с ножом. Об этом TUT.BY сообщили два независимых источника.

По предварительным данным, учительница погибла. Двое детей в больнице.

Подтвердить информацию в милиции, Следственном комитете и в самой школе пока не удалось — правоохранительные органы пообещали прокомментировать ситуацию позже. В самой школе на телефонные звонки не отвечают.

(Будет дополнено.)