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ЧП в Столбцах: в школе ученик набросился на учительницу

11.02.2019 09:29 — ЧП | Tut.by  
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11 февраля в средней школе № 2 в Столбцах произошло чрезвычайное происшествие: на детей и учительницу набросился школьник с ножом. Об этом TUT.BY сообщили два независимых источника.

По предварительным данным, учительница погибла. Двое детей в больнице.

Подтвердить информацию в милиции, Следственном комитете и в самой школе пока не удалось — правоохранительные органы пообещали прокомментировать ситуацию позже. В самой школе на телефонные звонки не отвечают.

(Будет дополнено.)

 
 
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11 февраля в средней школе № 2 в Столбцах произошло чрезвычайное происшествие: на детей и учительницу набросился школьник с ножом.
 
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