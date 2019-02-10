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ЧП в Столбцах: в школе ученик набросился на учительницу
11 февраля в средней школе № 2 в Столбцах произошло чрезвычайное происшествие: на детей и учительницу набросился школьник с ножом. Об этом TUT.BY сообщили два независимых источника.
По предварительным данным, учительница погибла. Двое детей в больнице.
Подтвердить информацию в милиции, Следственном комитете и в самой школе пока не удалось — правоохранительные органы пообещали прокомментировать ситуацию позже. В самой школе на телефонные звонки не отвечают.
(Будет дополнено.)
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11 февраля в средней школе № 2 в Столбцах произошло чрезвычайное происшествие: на детей и учительницу набросился школьник с ножом.
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