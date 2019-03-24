Драка в борисовском баре закончилась переломом основания черепа и уголовным делом

Две компании отдыхали за соседними столиками в баре по проспекту Революции в г. Борисове. Около 21:00 один из молодых людей словесно стал цеплять парня, который находился в соседней компании. Из-за спиртного молодые люди очень резко отреагировали на реплику от незнакомца — завязалась потасовка. В результате мужчина 1990 года рождения получил один удар в голову и получил перелом костей основания черепа — друзья незамедлительно обратились в больницу. А оттуда уже поступило сообщение в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД.

Прибывшие на место правоохранители оперативно установили лиц, которые были в тот момент в баре, и спустя считанные часы установили всех фигурантов конфликта, а также того, кто именно нанес удар потерпевшему. Подозреваемым оказался 22-летний ранее не судимый житель районного центра. Позже он рассказал, как с потерпевшим они «зацепились языками» и конфликт перерос в драку, в ходе которой тот, потеряв контроль, бил свою жертву ногами по телу и голове.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД