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Драка в борисовском баре закончилась переломом основания черепа и уголовным делом

25.03.2019 — ЧП | Единство  
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Две компании отдыхали за соседними столиками в баре по проспекту Революции в г. Борисове. Около 21:00 один из молодых людей словесно стал цеплять парня, который находился в соседней компании. Из-за спиртного молодые люди очень резко отреагировали на реплику от незнакомца — завязалась потасовка. В результате мужчина 1990 года рождения получил один удар в голову и получил перелом костей основания черепа — друзья незамедлительно обратились в больницу. А оттуда уже поступило сообщение в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД.

Прибывшие на место правоохранители оперативно установили лиц, которые были в тот момент в баре, и спустя считанные часы установили всех фигурантов конфликта, а также того, кто именно нанес удар потерпевшему. Подозреваемым оказался 22-летний ранее не судимый житель районного центра. Позже он рассказал, как с потерпевшим они «зацепились языками» и конфликт перерос в драку, в ходе которой тот, потеряв контроль, бил свою жертву ногами по телу и голове.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД

http://www.uvd-mo.gov.by/news/events/~page__m12=1~news__m12=14382

 
 
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Конфликт в одном из борисовских баров, который начался с нечаянно сказанной фразы, закончился открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и...
 
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